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Yerli aşı "TURKOVAC" İzmir'de gönüllü vatandaşlara ilk kez uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yerli aşı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen korona virüsü aşısı TURKOVAC, faz 3 çalışması kapsamında gönüllü vatandaşlara İzmir'de ilk kez uygulandı.

İZMİR (İHA) - Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen korona virüsü aşısı Turkovac, faz 3 çalışması kapsamında gönüllü vatandaşlara İzmir'de ilk kez uygulandı.

Yerli korona virüsü aşısı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, İzmir'deki gönüllü vatandaşlara ilk kez yerli aşı uygulandı. İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse, yerli inaktif aşının kente ilk uygulamasına katıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 47 yaşındaki Önder Özer, gönüllü olarak TURKOVAC aşısını yaptırdı.

İl Sağlık Müdürü Öztop, "Önümüzdeki haftalarda hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımıza TURKOVAC aşısı yapmaya başlayacağız" diyerek şöyle devam etti:

"İlimizde TURCOVAC ile ilgili faz 3 çalışmaları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde bugünden itibaren başladı. Öncelikle tüm İzmirlileri, TURKOVAC aşısı olmak isteyen tüm gönüllüleri, bu 3 hastanemize bekliyoruz. İlk etapta, iki doz Sinovac aşısı yaptıran 60 yaş altı vatandaşlarımızı 3. doz olarak TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyenleri davet ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımıza TURKOVAC aşısı yapmaya başlayacağız."

Faz 3 çalışmaları kapsamında uygulanan TURKOVAC aşısının, e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanacağı bildirildi.

-İHA-

Yerli aşı TURKOVAC İzmir'de gönüllü vatandaşlara ilk kez uygulandı

Yerli aşı TURKOVAC İzmir'de gönüllü vatandaşlara ilk kez uygulandı

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Haber: Yerli aşı 'TURKOVAC' İzmir'de gönüllü vatandaşlara ilk kez uygulandı - Haberler
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