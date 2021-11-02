Yenişehir'in 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları meclisten geçti

1/5 bin ölçekli planların daha önce Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildiğini hatırlatan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Büyükşehir ile birlikte çalışarak 1/1000 ölçekli planları 1/5 bin ölçekli planlara uygun biçimde hazırladık. 1/5 bin ölçekli planlar da Büyükşehir Belediye Meclisinde yeterince tartışıldı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın içi rahat etsin diye söylüyorum, bizim için çok uzun ve zor olmayacak" dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi 2021 YılıKasım Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde korona virüs tedbirleri altında gerçekleşti. Meclis toplantısında 12 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Açılışta konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, Ekim ayında yaptıkları çalışmalar hakkında meclis üyelerine ve ekranları başında izleyen Yenişehir halkına bilgi verdi. Meclis toplantısı Yenişehir Belediyesinin ve Belediye Başkan Abdullah Özyiğit'in sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladı.

Yenişehir'in 1., 2. ve 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları ile ilgili Yenişehir Belediye Meclisinde konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, planların Büyükşehir Belediye Meclisinde Ocak ayında kabul edilmesini beklediklerini söyledi. Özyiğit, "Uzun süredir kentin beklediği Yenişehir'in 1/5 bin ölçekli planları Büyükşehir Belediye Meclisimizde kabul edilmişti. Ve onlara yönelik bir, iki, üçüncü etaptan oluşan 1/1000 ölçekli planlar hazırlandı. 5 bin ölçeğe uygun olarak yapıldı ve Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmek üzere bugün görüşülecek. Yine Müftü Deresi kenarındaki alanla alakalı da 1/1000 ölçekli planı da öneri olarak getirdik ve o da en kısa zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine gidecek.Büyükşehir ile birlikte çalışarak 1/1000 ölçekli planları 1/5 bin ölçekli planlara uygun biçimde hazırladık. 1/5 bin ölçekli planlar da Büyükşehir Belediye Meclisinde yeterince tartışıldı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın içi rahat etsin diye söylüyorum, bizim için çok uzun ve zor olmayacak çünkü zaten birlikte hazırlanmış, tartışması ve görüşmesi yapılmış yani üzerinde tartışılacak çok konu kalmadı. O nedenle Büyükşehirden de hızla geçerek, biz geçen mecliste Ocak ayı dedik, inşallah Ocak ayına yetişecek şekilde planlar hazır olacaktır."

Başkan Özyiğit, "Bu planların olmamasının kentte bir tıkanma noktası yarattığını hepimiz izliyoruz, görüyoruz."

Kentin bu planları uzun zamandır beklediğini kaydeden Başkan Özyiğit, "Meclis üyesi arkadaşlarıma, Büyükşehir Meclisinde bizleri temsil eden meclis üyelerine, komisyon üyelerine ve tüm büyükşehir meclis üyeleri ile emeği geçen herkese şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kent bunu uzun süredir bekliyor. Bu planların olmamasının kentte bir tıkanma noktası yarattığını hepimiz izliyoruz, görüyoruz. Önümüzdeki süreçler bu planların çözüm süreci olmuş olacak ve bugünkü toplantımızda da bu planları artık Yenişehir'den sevk etmiş olacağız." ifadelerini kullandı. 3 etaptan oluşan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları görüşülerek, kabul edildi.

Meclis toplantısında 2 yıllık ön lisans programlarını tam burslu olarak kazanan Yenişehirli üniversite öğrencilerine 750 TL'lik eğitim yardımı yapılması ile ilgili teklife ait komisyon raporu bir sonraki mecliste görüşülmek üzere tekrar ilgili komisyonlara sevk edildi.Yenişehir Belediye Meclisinin 2021 YılıKasım Ayı Olağan Toplantısının İkinci Birleşimi 5 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.

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