BALIKESİR (Haberler.com) - Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen yerler arasında yer alan Yenice, internette Yenice nerede? Yenice nereye bağlı? Yenice hangi şehirde? Yenice'ye nasıl gidilir? Yenice'nin tarihçesi ve idari yapısı! soruları ile araştırılmaktadır. Peki, Yenice nerede? Yenice nereye bağlı? Yenice hangi şehirde? Yenice'nin tarihçesi ve idari yapısı! ayrıntılar haberimizde...

YENİCE NEREDE? YENİCE NEREYE BAĞLI?

Çanakkale ilinin güneydoğusunda, doğuda ve güneyde Balıkesir ile, kuzeyde Biga ve Çan ilçeleri, batıda Bayramiç ilçesi ile çevrilidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

YENİCE'NİN COĞRAFİ YAPISI

Deniz seviyesinden 276 metre Yükseklikte olan yerleşim merkezinin kuzeyinde Güre Dağı ve güneybatı yönünde yer alan Asar Dağı yükseklikleri 960 metreyi bulur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YENİCE TARİHÇESİ!

Yenice, Kınık boyu Türklerinin Kızıl Keçeli grupları tarafından 19. yüzyılda bir köy olarak kurulmuştur. 1936'ya kadar Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı bir köy olan Yenice, 15.06.1936 tarih ve 3012 sayılı kanunla ilçe yapılarak Çanakkale iline bağlanmıştır. 1953 yılında ilçede yaşanan depremin ardından ilçe merkezi bugün bulunduğu konuma taşınmıştır.

YENİCE'NİN İDARİ YAPISI

İlçeye Hamdibey, Kalkım, Pazarköy beldeleri bağlıdır.

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