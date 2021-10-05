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Yenice nerede? Yenice nereye bağlı? Yenice hangi şehirde? Yenice'nin tarihçesi ve idari yapısı!

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Yenice nerede? Yenice nereye bağlı? Yenice hangi şehirde? Yenice'nin tarihçesi ve idari yapısı!

Türkiye'nin en çok merak edilen yerlerinden biri olan Yenice nerede? Yenice nereye bağlı? Yenice hangi şehirde? Yenice'nin tarihçesi ve idari yapısı! detaylar haberimizde...

BALIKESİR (Haberler.com) - Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen yerler arasında yer alan Yenice, internette Yenice nerede? Yenice nereye bağlı? Yenice hangi şehirde? Yenice'ye nasıl gidilir? Yenice'nin tarihçesi ve idari yapısı! soruları ile araştırılmaktadır. Peki, Yenice nerede? Yenice nereye bağlı? Yenice hangi şehirde? Yenice'nin tarihçesi ve idari yapısı! ayrıntılar haberimizde...

Çanakkale ilinin güneydoğusunda, doğuda ve güneyde Balıkesir ile, kuzeyde Biga ve Çan ilçeleri, batıda Bayramiç ilçesi ile çevrilidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Deniz seviyesinden 276 metre Yükseklikte olan yerleşim merkezinin kuzeyinde Güre Dağı ve güneybatı yönünde yer alan Asar Dağı yükseklikleri 960 metreyi bulur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yenice, Kınık boyu Türklerinin Kızıl Keçeli grupları tarafından 19. yüzyılda bir köy olarak kurulmuştur. 1936'ya kadar Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı bir köy olan Yenice, 15.06.1936 tarih ve 3012 sayılı kanunla ilçe yapılarak Çanakkale iline bağlanmıştır. 1953 yılında ilçede yaşanan depremin ardından ilçe merkezi bugün bulunduğu konuma taşınmıştır.

İlçeye Hamdibey, Kalkım, Pazarköy beldeleri bağlıdır.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Haber: Yenice nerede? Yenice nereye bağlı? Yenice hangi şehirde? Yenice'nin tarihçesi ve idari yapısı! - Haberler
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