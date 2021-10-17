Yemen'deki Husiler, kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen sağladı - Haberler
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Yemen'deki Husiler, kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen sağladı

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Yemen'deki Husiler, kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen sağladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaklaşık bir aydır kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaklaşık bir aydır kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evvelki gün ilçe merkezi ile bazı bölgelerinde kontrolü sağlayan Husi milislerin Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini aktardı.

Söz konusu kaynak, Abdiyye halkının yardım müdahaleleri olmaksızın çok zor şartlar altında yaşadığını ifade etti.

Yemen hükümetinden ya da Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, 15 Ekim'de ilçe merkezi dahil Abdiyye'deki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Husilerden ABD'nin "Marib'e saldırılar durdurulsun" çağrısına ret

Öte yandan Husiler, ABD'nin "Marib ilindeki saldırıların durdurulması, insani yardımlar ve siviller için güvenlik koridoru açılması" çağrısını reddetti.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin savaşçılar için güvenlik koridoru açılması talebinin, Abdiyye'de mağlup edilen ve ilçeden temizlenen El Kaide ile DEAŞ unsurlarıyla bağlantılı olduğunu" belirtti.

Barışı desteklediğini iddia eden ABD'nin Marib'de El Kaide ile DEAŞ'ın son sığınaklarına yaklaşıldıkça sesinin yükseldiğini öne süren Abdusselam, ABD'yi Yemen'de ve tüm dünyada barışın düşmanı olmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin Marib'e yönelik saldırısı kınamıştı. Açıklamada, söz konusu saldırıların sivillerin hayatını açıkça hiçe saydığı ifade edilerek, Husilere "saldırıların durdurulması, insani yardımlar ve sivillerin geçişi için güvenlik koridorlarının açılmasına izin verilmesi" çağrısında bulunulmuştu.

"Afet bölgesi" ilan edilen Abdiyye ilçesi

Yemen hükümeti, Marib'e bağlı Abdiyye ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam edilmesi durumunda insani bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunmuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiyye ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını iletmişti.

Husiler ise daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda sivillerin korunacağını ifade etmişti.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, Husilerin son üç haftadır Marib'de düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğünü, 123 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Yaklaşık bir aydır Husilerin saldırılarına hedef olan Abdiyye ilçesi 14 Ekim'de "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
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