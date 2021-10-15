Yemen'deki Husiler, kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü sağladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen'deki Husiler, kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü sağladı

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Yemen'deki Husiler, kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü sağladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib ilinin El-Abdiyye ilçesine 3 haftadan fazla uyguladığı kuşatmanın ardından ilçe merkezini ele geçirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib ilinin El-Abdiyye ilçesine 3 haftadan fazla uyguladığı kuşatmanın ardından ilçe merkezini ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler, bugün Abdiyye ilçesindeki hükümet güçlerine ve onları destekleyen aşiret mensubu silahlı gruplara yoğun saldırı düzenledi.

Husiler, yoğun saldırıların ardından Abdiyye'nin merkezinin yanı sıra ilçedeki birçok bölgede kontrolü sağladı.

Kaynaklar, Husiler ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananların olduğunu belirtirken, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

Üç haftadır Husilerin saldırılarına maruz kalan Abdiyye ilçesi dün "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Yemen hükümeti, Marib'e bağlı Abdiyye ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam etmesi durumunda insani bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunmuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiyye ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını iletmişti.

Husiler ise daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda sivillerin korunacağını ifade etmişti.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı 13 Ekim'e yaptığı açıklamasında Husilerin son üç haftadır Marib'de düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğünü, 123 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
ABD ve İsrail'den İran'a uyarı: Diplomasi başarısız olursa diğer seçenekler masada olacak

ABD ve İsrail'den İran'a uyarı: Diplomasi başarısız olursa diğer seçenekler masada olacak

 MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

 Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Şahap Kavcıoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Nihal Yalçın Bülent Ersoy Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yemen'deki Husiler, kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 19:02:26. #1.11#