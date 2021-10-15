Yemen'deki çatışmalar nedeniyle eylülde 10 bin kişi evini terk etti - Haberler
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Yemen'deki çatışmalar nedeniyle eylülde 10 bin kişi evini terk etti

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Yemen'deki çatışmalar nedeniyle eylülde 10 bin kişi evini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, Yemen'de eylül ayında yaşanan çatışmalar nedeniyle 10 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, Yemen'de eylül ayında yaşanan çatışmalar nedeniyle 10 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Gressly, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ayki çatışmalarda 235 sivilin öldüğünü veya yaralandığını ifade etti.

Marib ilindeki çatışmalarda geçen ay 10 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Gressly, bazı bölgelere çatışmalar sebebiyle gıda ve ilaçlar da dahil olmak üzere insani yardımların ulaştırılmasında aksamalar olduğunu aktardı.

Yemen, yaklaşık 7 yıldır 233 binden fazla insanın ölümüne neden olan bir savaşa tanık olurken, yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, dünyanın en kötü insani krizinde desteğe ve yardıma bağımlı hale geldi.

Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki bir koalisyonun, hükümet güçleri ve İran'ın desteğiyle başkent Sana dahil önemli noktaları kontrolüne alan Husilere karşı operasyonlar yürüttüğü Yemen'de çatışmalar birçok bölgeye yayılmış durumda.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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