Ünlü isimler üniversitenin online etkinliğine katılacak

Yeditepe Üniversitesi Kültür Sanat Ofisinin düzenlediği "Nisan Ceren ile Yaratıcı İşler" etkinliği, 4 Kasım'da başlayacağı açıklandı.

Çok sayıda ödüllü oyuna imza atan yapımcı Nisan Ceren Özerten'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte, yaratıcı işlerde kendi özgün yöntemlerini oluşturmuş isimlerle sohbetler gerçekleştirilecek. Yedinci sanatın incelikleri ve zorluklarının enine boyuna konuşulacağı sohbetlerde konuklar, hayalden gerçeğe uzanan yolda neler yaptıklarını, deneyimlerini aktaracak, yaratıcılık kavramının altını dolduracak.

KASIM VE ARALIK PROGRAM TAKVİMİ

Kasım ve aralık aylarında, her perşembe günü gerçekleştirilecek "Nisan Ceren ile Yaratıcı İşler" etkinliğine konuk olacak isimler ve konuk olacakları tarihler ise şöyle:

4 Kasım 2021, Ozan Açıktan

11 Kasım 2021, Nil Karaibrahimgil

18 Kasım 2021, Engin Günaydın

25 Kasım 2021, Kerem Çatay

2 Aralık 2012, Mehmet Ergen

9 Aralık 2021, Demet Evgar

NİSAN CEREN ÖZERTEN HAKKINDA

Nisan Ceren Özerten, yaklaşık 20 yıldır ağırlıklı olarak sahne sanatları alanında yapımcılık yapıyor. Ortağı ve yapımcısı olduğu Krek ile çok sayıda ödüllü oyuna imza atan Özerten'in yapımcısı olduğu üç oyun Odéon Tiyatrosu'nda sahnelendi. 2019 Afife Tiyatro Ödüllerinde, 2018 yılında KREK ile yaptığı "Dünyada Karşılaşmış Gibi" oyunuyla "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü (Berkun Oya)", "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü (Öner Erkan)" ve "Yılın En Başarılı Oyunu Ödülü"; Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri'nde "Yılın Yapımı" ödülü; Direklerarası Seyirci Ödüllerinde "En İyi Ensemble" Ödülü ve Afife Tiyatro Ödüllerinde "Haldun Dormen Özel Ödülü"nü aldı. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük prodüksiyon olma özelliğine sahip Alice Müzikali'nin yapımcılığını da üstlendi. "Podacto" isimli projenin kurucu ortağı olan Özerten, Krek Film'in Netflix için yaptığı ve 2020'de yayına giren "Bir Başkadır" adlı dizisinin yapımcılarındandır. Gain'de yayınlanan 10 Bin Adım dizisi de son dönem yapımcılığını üstlendiği işlerdendir.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri