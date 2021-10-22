Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit İçin "Vefa Programı" Düzenlendi

Kanuni yaş sınırı sebebiyle 23 Mart 2020 tarihinde onursallığa ayrılan Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit için Yargıtay binası İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda "Vefa Programı" düzenlendi.

Cirit'e onur belgesi ile onursal kimlik takdim edildikten sonra onuruna yemek programı düzenlendi.

Programa Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, eski TBMM başkanları İsmail Kahraman ile Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir MilletvekiliBinali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekili Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları ve üyeleri, Cumhuriyet savcıları, tetkik hakimleri, Yargıtay mensupları ve Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in ailesi katıldı.

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