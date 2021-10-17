Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı 5. bölüm bugün var mı? Yargı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çınar öldü mü?
Ekranların sevilen dizisi Yargı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yargı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Yargı yeni bölüm ne zaman, Yargı 5. bölüm bugün var mı, Yargı son bölümde neler oldu, Çınar öldü mü? şeklinde aramalar yapıyor. İşte detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Yargı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yargı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yargı yeni bölüm ne zaman, Yargı bölüm bugün mü, Yargı yeni bölümde neler olacak, Çınar ölecek mi? şeklinde aratıyor.
Yargı, 10 Ekim Pazar günü yayınlanan 4. Bölümde Ceylin ve Ilgaz, ailelerini karşılarına alarak gerçeğin peşine düşüyor!
Zafer'in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci'yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine bir de Zafer'in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i adeta yıkar. Babasından yana sınanma vakti Ceylin'dedir, ikisi arasında büyük bir sorgulama yaşanacaktır.
Ilgaz da Ceylin gibi, babasının ve kardeşinin sırlarla dolu hayatlarını çözmeye ve gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak bu sefer Çınar'la ilgili yapması gereken çok önemli bir seçim vardır. Üstelik bu seçim, Ceylin'le ikisini katilin kim olduğu gerçeğine götüren yolda keskin bir ayırıma götürecektir. İkisi de kendi planlarını uygularken bir yandan birbirlerine karşı yeni yeni yeşertmeye çalıştıkları güven duygusu tekrar sınanacaktır.
Çınar cezaevinde şişleniyor!
Ilgaz ve Ceylin dışarıda katilin peşine düşmüşken, cezaevindeki Çınar büyük bir tehlike yaşıyor. Babası Metin'in, içeri attığı adam Çınar'ın peşine düşüyor. İntikam almak için köşeye sıkıştırdığı Çınar ile kavga etmeye başlıyor. Çınar, mücadeleden başarılı çıksa da adam son hamlesini yapıyor. Yanında getirdiği şişle Çınar'ı yaralıyor. Bu haberi alan Ilgaz ve babası Metin, büyük şok yaşıyorlar. Çınar'ın ölme ihtimali karşısında Metin, içten içe büyük üzüntü yaşıyor.
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla
YARGI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!