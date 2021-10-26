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Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Yerel

Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti Tokat'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek tedavi edilmesi için barınağa kaldırıldı.

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TOKAT (İHA) - Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti

TOKAT - Tokat'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek tedavi edilmesi için barınağa kaldırıldı.

Tokat Niksar kara yolu 18' inci kilometresinde bir otomobilin çarptığı köpek yaraladı. Yol kenarında hareketsiz halde yatan köpeği görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralı köpeğe İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile veteriner hekim tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı hayvan sedyeye ile araca alınarak tedavi edilmek üzere Tokat Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti

Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti

Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti

Yaralı köpeğin yardımına jandarma ekipleri yetişti
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
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