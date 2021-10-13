Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği - Haberler
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Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği

Manavgat'ta çıkan orman yangını sonrası, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için hayırseverler tarafından yapılan yardımlar sürüyor.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat'ta çıkan orman yangını sonrası, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için hayırseverler tarafından yapılan yardımlar sürüyor. Bu kapsamda 384 üreticiye 93 kilometrelik sulama borusu desteği sağlandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen son olarak Ulukapı, Şişeler, Kalemler, Hocalar, Hacıali, Evrenseki, Evrenleryavşı, Demirciler, Çeltikçi, Cevizler ve Aşağı Işıklar Mahalle'lerinde tarım işiyle uğraşan 134 üreticiye toplamda 18 kilometrelik sulama borusu dağıttı. Yapılan sulama borusu destekleri kapsamında bugüne kadar 384 üreticiye toplam 93 kilometrelik sulama borusu dağıtıldığı belirtildi.

Başkan Şükrü Sözen, katkı ve destekler sayesinde birçok insanın yaşamına yeniden dokunuş yaptıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, " Manavgat Belediyesi olarak yangın felaketi sonrasında halkımızın her an yanında olmaya çalıştık. Bölgemizde yaşayan insanların en önemli geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Yangında hayvanları telef olan üreticimize hem yeni hayvan vererek hem de yem desteği sağlayarak katkı sunmaya çalıştık. Aynı zamanda ahırlarını da yeniden inşa ettik. Tarım konusunda da hayırseverlerin destekleriyle yanan sulama borularının yerlerine yenilerini vermeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar 384 üreticimize toplamda 93 kilometrelik kangal ve kilitli sulama borusu dağıtımı yaptık. Tek bir üreticimizin mağdur olmaması için sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. Manavgat Belediyesi'nin kaynaklarını tasarruf ederek sizler ve çocuklarınız için kullanmak istiyoruz ancak yasa gereği sizlere gerekli desteği ulaştırmada sıkıntılar yaşıyoruz. Tarihin en büyük yangın felaketinde Manavgat Belediyesi, bütçesinden yardım edemiyor. Bunları bilmenizi istiyorum. Dağıtımını yaptığımız sulama boruları, hayırseverlerden ve müteşebbislerden gelen kaynaklardır. Mağduriyetleri gidermek için yaptığımız tüm çalışmaları, duyarlı ve gönüllü insanların desteği ile gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha kimseye bu acıları yaşatmasın" dedi. - ANTALYA

Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği

Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği

Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği

Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği

Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği

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Haber: Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği - Haberler
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