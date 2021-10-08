Yangında evi küle dönen aileye Kızılay şefkati

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde geçtiğimiz haftalarda çıkan yangında evleri küle döne İnce ailesinin yardımına koşan Türk Kızılay, ailenin gıda, temizlik ve giyecek yardımını karşıladı.

Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında evleri tamamen yanan İnce ailesini ziyaret eden Türk Kızılay Malatya Şubesi, çeşitli yardımlarda bulundu.

Kızılay ekipleri, tüm eşyaları yanan aileye kıyafet, ayakkabı, hijyen seti, mutfak seti, battaniye ve gıda kolisi desteği sağladı. Talihsiz yangında protez bacağı yanan engelli Aziz İnce ise Türk Kızılay'a teşekkür ederek, "Allah hepimizden razı olsun" dedi. - MALATYA