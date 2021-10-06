Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi - Haberler
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Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü kapsamında "Dünyayı değiştirmek senin elinde" sloganıyla trafo boyama etkinliği yapıldı.

YALOVA (AA) - Yalova'da, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü kapsamında "Dünyayı değiştirmek senin elinde" sloganıyla trafo boyama etkinliği yapıldı.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde toplanan serebral palsililer, fırçalarla trafoya çizilen alanları birbirinden güzel renklerde donattı.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, gazetecilere, spastik engellilerin, beyin felci nedeniyle yürüme ve hareket zorluğu çeken kişiler olduğunu söyledi.

Bu etkinliği, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği iş birliğiyle düzenlediklerini aktaran Arslanhan, "Hayata yeşil ışık yakmak için bir boyama etkinliğimiz var. Bir trafo ile başladık etkinliğimize. Dünyayı değiştirmek sizin elinizde sloganıyla yola çıktık. Onlar için bir yeşil ışık yakmak hepimizin elinde olan bir şey. Onların hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bunun için de yeşil rengini kullanıyoruz." diye konuştu.

UEDAŞ Yalova İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı ise 2017 yılında hayata geçirilen "Trafolar Konuşuyor Projesi" kapsamında 58 trafo ile şirket olarak böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Şenhasırcı, "Enerji sektöründe öncü olan projemizde bugüne kadar birçok toplumsal konuyu ele almıştık. Dünyanın gündeminde olan enerji verimliliğini engelli bireylerimizle resmetmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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