Yalancılar ve Mumları canlı izle! Yalancılar ve Mumları 4. bölüm izle! Yalancılar ve Mumları yeni bölüm canlı izle! Yalancılar ve Mumları fragman izle

YALANCILAR VE MUMLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif cevapsız aramaların kaynağına Yakup sayesinde ulaşır. Peki bulduğu cevap istediği cevap mıdır? Ve aslında Engin aradığından çok daha yakındadır…

Ceyda babasıyla arasında yeni bir engelle tanışır: Doktor Fuat. Fakat bu karizmatik doktor henüz Ceyda'nın babası için neleri göze alabileceğini bilmiyordur…

Meliha artık Metin'den, evinde bile kaçamıyordur. Artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gelmiştir…

Şebnem ve Hasan'ın çocuk yapamamalarının sebebini öğrenmeleri Hasan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Şebnem ilk kez kocasının karanlık tarafıyla yüzleşir…

YALANCILAR VE MUMLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülcan'ın, Engin'in fotoğrafına baba demesi Elif'in şüphelerini iyice artırır ancak Şerife ile yüzleşince öğrendiği gerçekler tahmin ettiğinden de acıdır. Sumru da aniden hastalanınca Elif'in hayatı tamamen kararır. Engin, Elif'in hayatına o karanlıktan bir ışık gibi yeniden doğar fakat Elif bunun başına açacağı beladan bi haber dir.

Fuat, babasını kurtardıktan sonra Ceyda ile araları ısınmış olmaya başlasa da Ceyda babasını son bir macera için bakımevinden kaçırdıktan sonra ikisinin arası yine gerilir.

Metin'den evinde bile kaçamayan Meliha, sonunda ona gerçekleri anlatmaya karar verir. Artık Meliha'nın geleceği Metin'in ağzından çıkacak tek bir cümleye bağlıdır.

Şebnem, tanık olduklarından sonra Hasan'ı terk eder ve Hasan ne kadar diretse de ona geri dönmeye niyeti yoktur.

YALANCILAR VE MUMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye'ye Medyapım tarafından uyarlanan Yalancılar ve Mumları dizisi Fox TV'de yayın hayatına başlıyor. Modern hayatı ve aşkı iddialı bir şekilde ele alan Mistresses formatının Türk seyircisine uyarlanması olan Yalancılar ve Mumları, ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU NEDİR?

Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Medyapım imzası taşıyan uyarlama olarak yayınlanacak olan Yalancı ve Mumları dizisinin önceki ismi Metresler olarak duyurulmuştu. Bu ismi Türk seyircisinin benimsemeyeceği düşünülerek dizinin adı Yalancı ve Mumları olarak belirlendi. Yalancı ve Mumları dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanacak olup Yalancı ve Mumları dizisi oyuncu kadrosu için hala görüşmeler devam etmektedir.

YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCULARI KİMLER?

Yalancılar ve Mumları, Med Yapım imzalı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun yaptığı, senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerini Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman ve Şafak Pekdemir paylaşmaktadır.

