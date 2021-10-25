Yakutiye Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi verildi

ERZURUM (İHA) - Yakutiye Belediyesi ve Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü işbirliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Yakutiye Belediyesi çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi.

İş sağlığı ve güvenliği yasası ile birlikte işyerlerine ve kamu kurum kuruluşlarına kanun ve yönetmeliklerde belirlenen zorunluluklar gereğince, Yakutiye Belediyesi bünyesinde çalışan işçi ve memurlara eğitimler süresince temel ilk yardım uygulamaları eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Tesisinde maketler üzerinde verilen eğitimde hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarında, boğulmalarda ilk yardım ile hasta, yaralı taşıma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Yakutiye Belediyesi'nce yapılan açıklamada, ilk yardımın insan hayatını kurtarmada büyük bir önem arz ettiği belirtilerek, hem kurum içerisinde, hem de sahada çalışan personellerin ilk yardım eğitiminden geçtiği açıklandı. Ayrıca ilk yardım konusunda hassasiyetin, toplumun bütün kesimlerine yayılması gerektiğine vurgu yapılarak, acil durumlarda bilinçli kurtarıcı olmanın önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde belediye çalışanlarına verilen ilk yardım eğitimlerinde personele maketler üzerinde uygulamalı olarak verilen eğitimler için İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarına teşekkür ettiler. - ERZURUM