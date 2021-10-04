Yakutiye Belediyesi personelleri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçti - Haberler
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Yakutiye Belediyesi personelleri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yakutiye Belediyesi personelleri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçti

Yakutiye Belediyesi, personellerine İş Sağlığı ve Güvenliği ile "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında sivil savunma eğitimleri vererek tatbikatlar yaptırıyor.

Yakutiye Belediyesi, personellerine İş Sağlığı ve Güvenliği ile "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında sivil savunma eğitimleri vererek tatbikatlar yaptırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle birlikte Yakutiye Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sivil Savunma Uzmanlarının gözetiminde farkındalık eğitimleri başlatıldı. Yakutiye Belediyesi, başta saha ve şantiyeler olmak üzere bütün birimlerini kapsayacak şekilde personellerine afet farkındalık eğitimleri ile "İş Sağlığı ve Güvenliği" kapsamında acil durum, arama kurtarma, ilk yardım ve yangın tatbikatlarını uygulamalı olarak vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda tüm belediye çalışanlarına, kurum, kuruluş, iş yerleri ve özel konutlarda çıkması muhtemel yangınların önleyici tedbirlerinin alınmasına yönelik eğitimler verilerek, yangın söndürme ve tahliye tatbikatları düzenleniyor.Eğitim ve tatbikatların Yakutiye Belediyesi zabıta personelleri ile Fen İşleri Şantiyelerinde devam ettiği ve önümüzdeki günlerde de diğer birimlerdeki personellerle devam edileceği bildirildi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, belediyede çalışan bütün personellerin İş Güvenliği ve Sivil Savunma Eğitimleri ve tatbikatlarının 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi. - ERZURUM

Yakutiye Belediyesi personelleri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçti

Yakutiye Belediyesi personelleri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçti

Yakutiye Belediyesi personelleri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçti

Yakutiye Belediyesi personelleri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçti

Yakutiye Belediyesi personelleri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçti

Yakutiye Belediyesi personelleri iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçti

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