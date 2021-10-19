Yağlıdere'de "Muhtarlar Günü" kutlandı

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Erol, Ortaköy Muhtarı Muhammet Karadere, Sinanlı Köyü Muhtarı Orhan Oral tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Burada muhtarlar adına konuşan Erol, muhtarlık müessesesinin kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu ifade ederek, muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletin her noktasındaki kurumsal temsilcisi olduğu söyledi.

Törenin ardından muhtarlar onuruna yemk verildi. Buradaki programda konuşan Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, ilçeye bağlı mahalle ve köylerde görev yapan muhtarların kendileri için değerli olduğunu belirterek, "Görev sürem içerisinde bütün muhtarlarımızla iletişim halinde olacağız. Muhtarlık müessesi tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Bütün muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum. Umarım çok daha güzel konularda bir arada oluruz." dedi.

Programa Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Recep Aydın, Emniyet Amiri Ahmet Ali Bulut, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ümit Avcı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.