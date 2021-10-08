XFlow Esports kulübünde olaylı ayrılık!

Birçok alanda takımlarıyla mücadele eden XFlow Esports, yaşanan talihsiz bir ayrılık olayı ile karşı karşıya!

2020 yılında kurulan organizasyon özellikle Fps oyunda mücadele eden, hırslı ve başarılı bir oluşum. Geçtiğimiz yıl Barış Hızır tarafından kurulan ekip hem başarılı oyunculardan oluşan takımlar kurmaya hem de sıfırdan oyuncu yetiştirmeye odaklanıyor. Günümüz takımları gibi sosyal medyayı ve yayın platformlarını da aktif olarak kullanan takım başarılı bir oluşum olarak gözler önüne geliyor.

Bugün ise takımın sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı bir açıklama takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. Takım oyuncularından Göktuğ "Patrui" Uyan ile yollarını ayıran takım yönetimi, bu talihsiz ayrılıkla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu:

"XFlow Esports olarak, kurulduğumuz günden bu yana etik dışı her türlü durumdan uzak durmayı amaçlayan, bunu savunan ve bunun için çaba gösteren bir takımız. Bugün VALORANT oyuncularından Cenk "Combatry" Erşahin'in yayında yaşanmaması gereken olaylar meydana gelmiştir.

Olayların hiçbir şekilde savunulacak bir yanını görememekteyiz. Bu sebeple Göktuğ "Patriu" Uyan ile sözleşmemizi "haklı sebepler" doğrultusunda tek taraflı feshettiğimizi kamuoyuna bildiririz.

Yaşananlardan dolayı Combatry'e her türlü desteği sağlayacağımızı belirtir, her ne kadar ön göremediğimiz bir olay olsa da başta kendisi olmak üzere tüm espor severlerden özür dileriz."

Bu yapılan açıklamanın üstüne de takımın kurucusu Barış Hızır şu cümleleri sarf etti:

"Sadece esporda değil hayatımızın hiçbir alanında olmaması gereken şeyleri yaşadık. Bu tarz durumlarda asla tavizim yok! Bunları yapanların da ne kulübümde ne de çevremde yeri yok! Umarım herkes konunun ciddiyetini ve bizim kırmızı çizgimizi anlamıştır."

Takımla sözleşmesi tek taraflı feshedilen Patrui ise bir TwitLonger paylaşarak şunları söyledi:

"Herkese selam arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir yayıncı ile yaşadığım sorun nedeniyle malum takım tarafınca sözleşmem feshedildi. Olayları merak eden kişiler için özet geçmek gerekirse, malum kişi her maçına denk geldiğim zaman hiç bir zaman ona karşı laf etmemem ve ona oyun dışında hiç bir yazı yazmasam bile benim ismimi kitlesine karşı kötülüyordu ve argo kelimeler kullanıp bana oyun içinde agresif davranıyordu.Bunlarla ilgili klipleri alacaktım fakat malum şahıs geçmiş yayınlarının bazı kısımlarını yayınlarken silmiş. Bu olaylar yaşanmaya devam ettikçe bende dayanamayıp yapmamam gereken ve benim karakterime uygun olmayan bir davranış gerçekleştirdim. Maç daha 1-0 iken "bu aptal gene mi benim takımıma geldi" gibi bir kışkırtıcı ithamda bulununca şahısı tehdit ettim. Bunun için kendisinden ve kulübünden özürümü diledim. Bir daha böyle kariyerimi karalayacak oyunlara gelmemem için güzel bir tecrübe oldu. Bu olayda yaşadığım ve gördüğüm şeyler beni daha çok hırslandırdı. Bundan sonra ki süreçlerde takım tekliflerine açığım ve profilime sabitlediğim tweetimde benimle alakalı gereken bilgilere ulaşabilirsiniz."

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