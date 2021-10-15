Uzun yıllar boyunca Japonya'da oldukça kötü bir performans gösteren Xbox için sonunda işler iyiye gidiyor. Gelen haberler e göre Xbox Series X/S Japonya'da 100000'den fazla sattı.

Yıllardır Japonya marketinde oldukça az rağbet gören ve oldukça ufak bir kitle tarafından tercih edilen Xbox, yeni nesil konsolların çıkışıyla beraber bu durumu değiştirmiş gözüküyor. Famitsu'dan gelen haberler e göre Xbox Series X/S konsolları, çıkış yaptıkları günden bu yana Japonya'da 100000'den fazla sattı. Bir önceki neslin konsolu olan Xbox One'ın bu satış rakamına ulaşabilmesi 4.5 yıl sürmüştü. Yani Xbox Series, Xbox One'a kıyasla 4 kat daha iyi bir satış süreci geçirdi.

Paylaşılan bilgiler arasında X ve S'in ne kadar satıldığı da bulunmakta. Microsoft'un amiral gemisi olan Series X 64284 adet, Series S ise 38307 adet sattı. Daha önce Xbox tarafından yapılan açıklamalarda Series S'in, Xbox'ın pek bilinmediği veya az tercih edildiği ülkelere yönelik olduğu söylenmişti. Series S'in satış oranları da bunu daha açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

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Bununla beraber Xbox her ne kadar Japonya'daki varlığını güçlendirmiş olsa da, rakibi PlayStation hala ondan çok daha önde. Son açıklanan verilere göre PlayStation 5, Japonya'da 1.2 milyon sattı. PS5 ayrıca PS4'e kıyasla daha hızlı bir şekilde 1 milyon barajını geçti. Fakat yine de bunlar Xbox'ın elde ettiği başarının önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Önceki nesilde PS4 9.8 milyonluk satış rakamına ulaşırken, Xbox One sadece 115000 adetle kısıtlı kalmıştı. Xbox'ın market payını %1.2'den %10'a çıkarması ve bunu sadece 1 yıl içinde yapması Microsoft adına oldukça önemli bir başarı.

Bununla beraber hem Xbox hem de PlayStation, Japonya'da üçüncü bir markanın gölgesi altında kaldı: Nintendo. Önceki nesil Japonya'da 21 milyon Switch satan Nintendo, Japonya'da hala en etkili ve en güçlü konsol markası konumunda.

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