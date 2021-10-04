WP Instagram çöktü! Son dakika Whatsapp çöktü mü?

WP Instagram çöktü mü? Son dakika Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? sorularına yanıt aranıyor. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok "Instagram çöktü mü? Instagram neden paylaşım yapılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? Instagram uygulaması çöktü mü? Instagramda sorun mu var? Instagram mı çöktü? Instagram bugün neden calışmıyor? Instagram hata veriyor neden? Instagramda neden sorun var? Instagram neden açılmıyor bugün?" sorularını araştırmakta. Instagram'da yaşanan bu sıkıntıyla ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

WP INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 18.41 itibari ile erişilemiyor. Sorunun nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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