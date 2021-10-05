WhatsApp neden çöktü? Facebook, WhatsApp ve İnstagram neden çöktü? İşte açıklamalar!

Facebook şirketine ait olan İnstagram, WhatsApp ve Facebook uygulamalarının aynı anda hata verip, çökmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından WhatsApp'ın, Facebook'un ve İnstagram'ın neden çöktüğü merak konusu oldu. Peki, WhatsApp neden çöktü? Facebook, WhatsApp ve İnstagram neden çöktü? İşte detaylar haberimizde...

WHATSAPP, İNSTAGRAM VE FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dün saat 18.41'den itibaren erişilemedi. Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Facebook şirketi WhatsApp'ın, İnstagram'ın ve Facebook'un neden çöktüğünü açıkladı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde yaklaşık 6 saat süren erişim engeli probleminin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca Facebook, kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil olmadığını da açıklandı.

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, Facebook şirketin resmi internet sitesi vasıtasıyla yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Problemin aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı çözüm sistemlerini kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını aktaran Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" açıklamasında bulundu.

WHATSAPP, İNSTAGRAM VE FACEBOOK GLOBAL KAYNAKLI MI ÇÖKTÜ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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