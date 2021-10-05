WhatsApp'a ulaşmayanlar alternatiflere yöneldi! İşte diğer mesajlaşma uygulamaları

Aynı şirket çatı altında hizmet veren Facebook, Instagram ve WhatsApp'a Türkiye saati ile 18.41'den itibaren erişim sağlanamıyor. Bu gelişme üzerine kullanıcılar WhatsApp dışındaki anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. İşte aralarında yerli uygulamaların da bulunduğu platformlar.

BİP

BiP uygulaması Turkcell tarafından Android ve iOS kullanıcıları için geliştirildi. BiP, sadece Turkcell aboneleri değil tüm diğer operatörlerin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulaması. BiP; Google Play, App Store, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. BİP'te, herkesle iletişim kurabilme, konum paylaşma, grup mesajlaşma, para transferi, caps yaratma, kaybolan mesaj ve oyunlar gibi birçok özellik bulunuyor.

TELEGRAM

Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü de mevcut.

SIGNAL

iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.

VIBER

WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.

WECHAT

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

LINE

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

iMESSAGE

Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage,Mac ve iPhone'larda kullanabiliyor.

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