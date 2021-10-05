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WhatsApp'a ulaşmayanlar alternatiflere yöneldi! İşte diğer mesajlaşma uygulamaları

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Teknoloji
WhatsApp'a ulaşmayanlar alternatiflere yöneldi! İşte diğer mesajlaşma uygulamaları

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a saatlerdir erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar sorunun çözülmesini beklerken alternatif uygulamalara da yöneldi. Kullanıcıların WhatsApp dışında indirebileceği anlık mesajlaşma uygulamaları arasında BiP, Telegram, Signal, Viber, Line gibi platformlar bulunuyor.

Aynı şirket çatı altında hizmet veren Facebook, Instagram ve WhatsApp'a Türkiye saati ile 18.41'den itibaren erişim sağlanamıyor. Bu gelişme üzerine kullanıcılar WhatsApp dışındaki anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. İşte aralarında yerli uygulamaların da bulunduğu platformlar.

BiP uygulaması Turkcell tarafından Android ve iOS kullanıcıları için geliştirildi. BiP, sadece Turkcell aboneleri değil tüm diğer operatörlerin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulaması. BiP; Google Play, App Store, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. BİP'te, herkesle iletişim kurabilme, konum paylaşma, grup mesajlaşma, para transferi, caps yaratma, kaybolan mesaj ve oyunlar gibi birçok özellik bulunuyor.

Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü de mevcut.

iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.

WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage,Mac ve iPhone'larda kullanabiliyor.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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