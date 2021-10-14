WASHINGTON - Çevreci protestolar 4. gününde devam etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

WASHINGTON - Çevreci protestolar 4. gününde devam etti

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

ABD'de Yerli Amerikalı ve çevreci grupların çağrısıyla Beyaz Saray önünde dördüncü gününde devam eden protestolarda göstericiler Devlet Başkanı Joe Biden'dan fosil yakıt projelerini reddederek "iklim acil durumu ilan" etmesini talep etti.

ABD'de Yerli Amerikalı ve çevreci grupların çağrısıyla Beyaz Saray önünde dördüncü gününde devam eden protestolarda göstericiler Devlet Başkanı Joe Biden'dan fosil yakıt projelerini reddederek "iklim acil durumu ilan" etmesini talep etti.

WASHINGTON - Çevreci protestolar 4. gününde devam etti

WASHINGTON - Çevreci protestolar 4. gününde devam etti

WASHINGTON - Çevreci protestolar 4. gününde devam etti

WASHINGTON - Çevreci protestolar 4. gününde devam etti
AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri
Yunanistan ile ABD 'Ortak Savunma Anlaşması' imzaladı

Yunanistan ile ABD 'Ortak Savunma Anlaşması' imzaladı

 ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

 ABD ve İsrail'den İran'a uyarı: Diplomasi başarısız olursa diğer seçenekler masada olacak

ABD ve İsrail'den İran'a uyarı: Diplomasi başarısız olursa diğer seçenekler masada olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Müge Anlı Ezgi Mola Deniz Akkaya
Spor Caner Erkin Ozan Tufan Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: WASHINGTON - Çevreci protestolar 4. gününde devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:54:00. #1.12#