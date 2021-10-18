VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki göçmenlerinin tek isteği Avrupa'ya gitmek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki göçmenlerinin tek isteği Avrupa'ya gitmek

AA / Denis Zuberi - Haberler | Güncel

VESNA BESİC/LEJLA BİOGRADLİJA - Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan sınırında bulunan Velika Kladusa'daki Miral Kampı'nda kalan 400 göçmen, daha iyi bir hayat umuduyla Batı Avrupa ülkelerine gitmek için bekliyor.

VESNA BESİC/LEJLA BİOGRADLİJA - Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan sınırında bulunan Velika Kladusa'daki Miral Kampı'nda kalan 400 göçmen, daha iyi bir hayat umuduyla Batı Avrupa ülkelerine gitmek için bekliyor.

Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen göçmenler, sıkışıp kaldıkları Bosna Hersek'ten ayrılmayı umut ediyor.

Bosna Hersek'e 2,5 yıl önce gelen Ahmet Ahmedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'dan geldiğini ve Almanya ya da Fransa'ya gitmek istediğini ifade ederek "Afganistan'da hayat yok, hele şimdi orada savaş var. Bizim tek istediğimiz normal bir hayat." dedi.

Faslı Yusuf Arheim de ailesini geride bırakıp 16 yaşında olmasına rağmen buraya kadar geldiğini söyleyerek yarım bıraktığı eğitimine İngiltere'de devam etmek istediğini belirtti.

1000 kadar göçmen kamplara yerleştirildi

Velika Kladusa'daki 700 kişi kapasiteli Miral Kampı'nda sadece erkek göçmenlerin kaldığı aktarılırken, kampa haftanın 6 günü sağlık ekiplerinin geldiği ve göçmenleri kontrolden geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki kentte yaklaşık 2 bin göçmen kaldığı, 1000 kadar göçmenin kamplara yerleştirildiği, geriye kalan kısmın ise ormanlık alanlarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kaldığı kaydedildi.

VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki göçmenlerinin tek isteği Avrupa'ya gitmek

VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki göçmenlerinin tek isteği Avrupa'ya gitmek

VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki göçmenlerinin tek isteği Avrupa'ya gitmek

VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki göçmenlerinin tek isteği Avrupa'ya gitmek
AA / Denis Zuberi - Son Dakika Haberleri
Almanya Başbakanı Merkel: 'İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart'

Almanya Başbakanı Merkel: "İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart"

 Almanya Başbakanı Merkel: '(Yasa dışı göç) Türkiye'ye AB'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim'

Almanya Başbakanı Merkel: "(Yasa dışı göç) Türkiye'ye AB'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Megastar Demet Akalın
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki göçmenlerinin tek isteği Avrupa'ya gitmek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:16:23. #1.17#