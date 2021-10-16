VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da Futbolist, yoluna devam eden tek temsilcimiz

Sekiz takımın VALORANT Champions 2021 bileti kazanmak için mücadele ettiği VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da finallere yaklaşıyoruz. Dün yani 15 Ekim Cuma günü oynanan ikinci tur alt grup karşılaşmalarının ardından sadece dört takımın finallere gitme şansı kaldı.

2 takımın etkinliğe veda edeceği gün, Guild Esports - Oxygen Esports karşılaşması ile saat 18: 00'da start aldı. Oldukça heyecanlı geçen serinin Split haritasındaki ilk karşılaşmasını 13-8, Breeze haritasındaki ikinci karşılaşmasını ise 13-11'lik bir skor ile kazanan Guild Esports, etkinlikteki temsilcilerimizden Oxygen Esports'u turnuvadan eleyerek bir sonraki adıma geçme hakkı kazandı.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da iki Türk takımı karşı karşıya: SMB vs Futbolist

Günün ikinci karşılaşması ise özellikle Türk VALORANT severler tarafından heyecan ve merak ile takip edildi. İki temsilcimiz Supermassive Blaze ve Futbolist'in karşılaştığı seri saat 20: 30 civarında başladı.

Üç maçlık ilginç serinin ilk karşılaşması Split haritasında oynandı. Futbolist'in 13-8'lik bir skor ile galibiyete ulaşarak seride öne geçtiği serinin ikinci haritası SMB tarafından seçilen Haven haritası oldu.

Seçtiği haritada rakibi karşısında üstün bir oyun oynayan SuperMassive Blaze sadece 6 round kaybederek 13-6'lık bir skor ile seriyi eşitledi.

Üç maçlık serinin karar karşılaşması ise Icebox haritasında oynandı. Diğer karşılaşmalarda olduğu gibi serinin üçüncü karşılaşması da bir takımın üstün oyunu ile sonlandı. Futbolist ekibi hızlı başladığı oyunda kısa süre içerisinde 13 round galibiyetine ulaşarak 13-4'lük bir skor ile galibiyete ulaştı.

Oxygen Esports ve SuperMassive Blaze EMEA LCQ'ay veda etti

Oxygen Esports'un Guild Esports karşılaşığı seriyi 2-0, SuperMassive Blaze'in ise Futbolist ile karşılaştığı seriyi 2-1 kaybetmesi ile turnuvaya veda eden ve bir sonraki aşamaya geçen takımlar belli oldu. İki temsilcimiz Oxygen Esports ve SuperMassive Blaze VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'ı 5-6.sırada bitirerek VALORANT Champions 2021'e katılma şansını kaybetti.

Rakiplerini mağlup eden Guild Esports ve Futbolist ekipleri ise alt grup eşleşmeleri finallerine giden son adımda karşılaşacak. Karşılaşmada galibiyete ulaşan taraf üst grup finallerinde mağlup olan takım ile büyük finallere çıkmak için mücadele edecek.

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