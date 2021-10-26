Van Gölü'ne 4 günlük 'keşif' dalışı; su altını fotoğrafladılar

VAN (DHA) - BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde gelen Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği (SUFOD) üyeleri, 4 gün boyunca çeşitli noktalarda Van Gölü'nün derinliklerine inerek mikrobiyalitler, Rus batık gemisi ve güzellikleri keşfetmek için dalışlar yapıp, fotoğraflar çekti. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı "Mikrobiyalitleri genel anlamıyla ortaya çıkarmıştık. Şimdi bunların tanıtılmasında, güçlü bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasında ve turizme kazandırılması konusunda bir çaba var" dedi.

SUFOD Başkanı Ateş Evirgen ve üyeleri, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Adilcevaz Sanat Derneği'nin katkılarıyla Van Gölü'nün çeşitli noktalarında 4 gün süren dalışlar yaptı. SUFOD üyeleri, gölü derinliklerine inerek mikrobiyalitler, Rus batık gemisi ve güzellikleri keşfetmek için dalış yapıp, fotoğraf çekti. Adilcevaz ilçesi iskelesindeki dalışları yakından takip eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 2013 yılından beri Van Gölü'nde bulunan mikrobiyalitlerin dağılımları ile ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

"Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmciler Derneği adeta denizlerin gözü, kulağı gibidir. Dış dünyayla ilişkiyi bütün bu arkadaşlarımız sağlıyor. Çünkü insanlarımız için suyun altı bilinmeyen ve çok da fazla önemsenmeyen bir alan. Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki denizlere dalmaya alışkın insanlarız, görüntüler çıkarıyoruz. Fakat iç sular Anadolu'nun en büyük zenginliğidir. Bunların başında da Van Gölü geliyor. Ne yazık ki, bizler Van Gölü'ne hep uzak durduk. İçindeki canlı türlerinin az olması belki de bizi böyle uzak durmaya neden oldu. Van Gölü'nü inci kefali ile tanıyoruz. İnci kefali son yıllarda su altı fotoğrafçılarının gözdesi oldu. Ama onlardan daha da önemli bir mikrobiyalit var. Bugüne kadar Türkiye'deki Kapadokya'daki peribacalarının görüntülerinin aynısı aslında Van Gölü'nün bir zenginliği. Burada 4 günde bunları ortaya çıkardık. Bütün amacımız; bu köprüyü kurarak Van Gölü'nün gizli kalmış güzelliklerini insanlarla tanıştırmak ve bir katma değer katmaktır. Van Gölü'nün zenginlikleri, gerçekten saklı kalmış. Bundan sonra bu çalışmalarımızla ve üzerine koyarak tüm Türkiye'ye gölün tanıtımını yapmak istiyoruz."