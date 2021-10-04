Son dakika haberi... Van Gölü'nde dalış turizmi Su Altı Eğitim Projesi ile canlanacak - Haberler
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Son dakika haberi... Van Gölü'nde dalış turizmi Su Altı Eğitim Projesi ile canlanacak

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bitlis'te Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneğince hazırlanan "Adilcevaz Su Altı Eğitim ve Turizm Projesi" ile Van Gölü'nde dalış turizminin gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneğince hazırlanan "Adilcevaz Su Altı Eğitim ve Turizm Projesi" ile Van Gölü'nde dalış turizminin gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında çeşitli mesleklerden 30 kişiye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik havuzda eğitim verilmeye başlandı.

Dalışla ilgili uygulamalı eğitim verilen katılımcılar, daha sonra Van Gölü'nde dalış gerçekleştirecek.

Dernek Başkanı Cumali Birol, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı'na sundukları proje kapsamında dalgıçlık eğitimlerine başladıklarını söyledi.

Projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylandığını belirten Birol, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında ekipmanlarımızı temin ettik. Tahsis edilen paranın bir miktarını da eğitim giderleri için ayırdık. Bugün 30 kişilik grupla eğitimlere başladık. Adilcevaz'da geniş kapsamlı bir dalış okulu yaptırmayı düşünüyoruz. Van Gölü havzasında böyle bir okul yok. Yapacağımız tesisin göl kenarında olması için projelerimiz hazırlandı. Büyük bir övgüyle karşılanacağını düşünüyoruz. Van Gölü'nü her yönüyle kullanacağız,Mikrobiyalitleriyle, batık gemileriyle dalış turizminin merkezi haline getireceğiz. Van Gölü gizemini koruyor ve bu gizemin içinde yerimizi alacağız."

Dalış eğitmeni Ahmet Bülent Şener de katılımcılara dalış eğitimi verdiklerini dile getirerek, "Van Gölü'nün su altı güzelliklerini görmeleri, o duyguyu tatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki bu proje sonunda Adilcevaz ve çevresinde Van Gölü'ne dalmayan kalmayacak." dedi.

Son dakika haberi... Van Gölü'nde dalış turizmi Su Altı Eğitim Projesi ile canlanacak

Son dakika haberi... Van Gölü'nde dalış turizmi Su Altı Eğitim Projesi ile canlanacak

Son dakika haberi... Van Gölü'nde dalış turizmi Su Altı Eğitim Projesi ile canlanacak

Son dakika haberi... Van Gölü'nde dalış turizmi Su Altı Eğitim Projesi ile canlanacak
AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri
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