ERCİŞ, VAN (İHA) - Van depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler mezarları başında dualarla anıldı.

Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 10. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlendi. Anma töreni kapsamında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Nuri Mehmetbeyoğlu ile kurum amirleri, Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Seyit Muhammed Kabristanlığını ziyaret ederek, depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. İlçe Müftüsü Abdullah Bora tarafından yaptırılan duanın ardından açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 23 Ekim 2011 Erciş depreminin 10. yıl dönümünde olduklarını hatırlatarak, "Erciş depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Depremde yaralan kardeşliğime Rabbimden acil şifalar diliyorum. Depremin olduğu dönemde 604 vatandaşımızı kaybettik. Bunların içerisinde öğretmenlerimiz, kamu görevlilerimiz ve vatandaşlarımızla aslında bütün Türkiye vardı. Biz bu acıyı yaşarken, bütün vatan evlatlarının bir ve beraber olarak Erciş'e gelerek bizlerin yaralarını sardıkları için tüm Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Depremin daha ilk dakikalarından itibaren devletimizin tüm erkanı bir ve beraber yaraları sarmaya başladı. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Devleti kimsesizlerin kimsesi olan bir devlettir. Depremin ilk gününde Cumhurbaşkanımız şehrimize, Erciş'imize gelerek bizlerle bir ve beraber olarak bu devletin ve bu milletin büyüklüğünü göstermiştir. Ben depremin 10. yıl dönümünde başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve bütün yetkililerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 1 yıllık kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın daha lüks ve konforlu bir yaşam sağlayabilmesi için 5 binden fazla konut yapılarak teslim edildi. Öu vesile ile deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor. hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

Kızılay Erciş Şubesi tarafından kaymakamlık binası önünde fotoğraflarla 'Erciş Depremi' konulu bir sergi açılırken, Kara Yusuf Paşa Camisinde ise deprem şehitleri için mevlit okutuldu.

Anma programına 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Kandur, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.