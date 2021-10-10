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Van'da "Siyer-i Nebi" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da

Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) Türkiye geneli düzenlediği Siyer-i Nebi yarışmasında, Van'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

VAN (AA) - Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) Türkiye geneli düzenlediği Siyer-i Nebi yarışmasında, Van'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

AGD Van Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli lise ve ortaokul düzeyinde öğrencilerin ilgi gösterdiği yarışmaya, Van'dan yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.

AGD Van Şubesi'nde düzenlen törende, dereceye giren 15 öğrenciye ödülleri verildi.

Şube Başkanı Ömer Gündüz, pandemi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen yarışmaya rekor katılımın olduğunu söyledi.

Yarışmanın başarılı bir organizasyonla tamamlandığını anımsatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Kaybedeni olmayan bu güzel maratona katılan tüm öğrencilerimizi, peygamber sevdalısı çocuklar yetiştiren ailelerini ve eğitimcilerimizi tebrik ediyorum. Geleneksel hale gelen bu yarışma, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i anmak ve anlamak için büyük bir fırsattır. Allah hepimize Peygamberimizi anlamayı ve onu örnek alarak yaşamayı nasip etsin."

Van'da Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Van'da Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Van'da Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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