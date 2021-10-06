Valorant hata kodu 51 nedir? Valorant grup oluştururken hata oluştu çözümü!

Riot Games tarafından geliştirip yayınlanan FPS oyunu Valorant'ta oyuna girmeye çalışırken veya maç bulmaya çalıştığımızda hatalarla karşılaşabilmekteyiz.

VALORANT HATA KODU 51 NEDİR?

Valorant hata kodu 51 bazen partiye katılmak üzereyken veya partinize üye eklemeye çalıştığınızda karşınıza çıkan hatadır. Riot Games'in Valorant destek sayfasında hata adını "Grup oluştururken bir hata oluştu."Olarak gözükmektedir.

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VALORANT HATA KODU 51 ÇÖZÜMÜ

Hata kodu 51 ile karşılaştığınız durumlarda Riot Games'in Valorant destek sayfasının bilinen sorunlar ve çözümleri kısmındaki hata kodu 51'in çözümü olarak Grup Sistemi'yle ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlatmanızı istiyor.

Klavyenizden Windows + R tuşuna basarak açılan pencereye "services.msc" yazınız. Açılan ekranda "vgc" klasörünü bulunuz ve üstüne çift tıklayarak açılan ekranda başlangıç türünü otomatik olarak seçiniz. Daha sonra sol üstten hizmeti başlat seçeneğine tıklayınız. Ardından görev çubuğundaki sağ altta yer alan gizli simgeleri göster tuşuna basarak Riot Vanguard' ınızın açık olduğundan emin olunuz ve bilgisayarınızıyeniden başlat a tıklayınız. Bilgisayarınız yeniden başlatıldıktan sonra Valorant hata 51 kodu ortadan kalkmış oluyor.

Eğer sorununuz hala devam ediyorsa Valorant Destek'e bilet atarak daha detaylı yardım alabilirsiniz.

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