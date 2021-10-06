Valorant 2021 hata kodları ve çözümleri - Haberler
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Valorant 2021 hata kodları ve çözümleri

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Valorant 2021 hata kodları ve çözümleri

Valorant'ta karşılaştığınız veya karşılaşabileceğiniz tüm hata kodlarının anlamları ve çözümlerinin detayları haberimizde.

Valorant oynarken, maç bulurken veya Valorant'ı açmaya çalıştığımızda birçok hata ile karşılaşmaktayız. Karşılaştığımız hata kodlarının yanında birer numara bulunmaktadır, bu hata kodlarındaki numaralarının her birinin bir anlamı vardır peki bunlar neler? İşte Valorant 2021 hata kodları…

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VALORANT 2021 HATA KODLARI ÇÖZÜMÜ

Kod NoAnlamıÇözümü

0

Bağlantı HatasıVALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

1

Bağlantı HatasıVALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

4

Görünecek ismin geçersiz.Riot Hesap Adı'nla ilgili bir sorun var. Onu buradan değiştirebilirsin.

5

Hesap başka yerde oturum açmış durumda.Tüm cihazlardaki oturumunu kapatmalısın.

7

Oturum hizmetine bağlanılamıyor.Hesabın askıya alınmış olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen e-postanı kontrol et. Sorun, platform kaynaklı olabilir. Ayrıntılı bilgi için VALORANT Discord'unu ve Destek Sitesi duyurularını kontrol etmeyi unutma.

8 - 21

Riot İstemcisi'ne ilişkin sorunlar.Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

29

Bu, ağ bağlantısına ilişkin bir sorun.Güvenlik duvarının VALORANT'a izin verdiğinden lütfen emin ol. Daha detaylı talimatlar için buraya bakabilirsin.

31

Oyuncu adı bilgisine ulaşılamıyor.Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

33

Riot İstemcisi işlemi kapatıldı.Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

38

Bağlantı HatasıVALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

39

Sunucu Kullanım DışıSunucu planlı veya acil bakımlar nedeniyle devre dışı olabilir. Lütfen daha sonra tekrar oturum açmayı dene.

43

Bir sistem süre aşımına uğradı.Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

44

Vanguard devreye girmedi.Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı kaldır ve VALORANT'ı yeniden başlat.

45

Vanguard'ı yeniden başlatman gerekiyor.Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı kaldır ve VALORANT'ı yeniden başlat.

46

Platform kullanılamıyor.Bu duraklatma, mühendislerimizin çalışabilmesi için planlı olarak yapıldı. Lütfen daha sonra tekrar oturum açmayı dene.

49

Sohbet başlatılamadı.Sohbetle ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

50

Sesli sohbet başlatılamadı.Sohbetle ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

51

Grup oluşturulurken bir hata oluştu.Grup Sistemi'yle ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

52

Oyuncuların beceri bilgilerine ulaşırken bir hata oluştu.Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

53

Riot İstemcisi sohbetine ilişkin sorunlar.Sohbetle ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

54

İçerik hizmeti hatası.VALORANT, içeriğini yükleyemedi. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

55

Uygulama Onarım Yöneticisi Başlatma Hatası (ApplicationRepairManagerInitFailure)Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

56

Yasal Veri Başlatma Hatası (LegalInfoInitFailure)Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

57

Oyuncu İletişimini Başlatma Hatası (PlayerAffinityInitFailure)Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

58

RSO Doğrulama Hatası (RSOValidationFailure)Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

59

Oturum Açma Sırası Hakkı Yakalama Hatası (LoginQueueFetchTokenFailure)Oturum açmayla ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat ve Destek Sayfası'ndaki yardım makalelerine göz at.

60

Yama Başlatma Hatası (PatchInitFailure)Oyunu başlatırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

61

VALORANT'tan uzaklaştırıldın.Bu hatayı görüyorsan lütfen bu sayfanın altından bize bilet gönder.

62

Ping Ölçülecek Oyun Modülü Yok Hatası (NoGamepodsToPingFailure)Bağlantınla ilgili ters giden bir şeyler var galiba. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

63

Yönetici Silindi (ManagerDeleted)Oyunu başlatırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

64

Oturum Erişimi Hatası (SessionFetchFailure)Oyunu başlatırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

65

PatchAvailabilityInitFailureOyunu başlatırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

66

ContentIndexInitFailureOyunu başlatırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

67

ChatFriendMetadataInitFailureVALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

68

CapEntitlementsFetchErrorVALORANT, sahip olduğun içeriklere ulaşamıyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

69

CapWalletsFetchErrorVALORANT, sahip olduğun içeriklere ulaşamıyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

70

StoreOffersFetchErrorVALORANT, sahip olduğun içeriklere ulaşamıyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

-81

Service Start FailedPC'ni ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı ve VALORANT'ı kaldır ve ikisini de sıfırdan yükle. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

128

VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır.PC'ni ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı ve VALORANT'ı kaldır ve ikisini de sıfırdan yükle. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

138

VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır.VALORANT/Riot Vanguard'ı sanal bir makinede çalıştırıyorsun gibi görünüyor. Buna izin verilmediği için iki yazılımı da sanal yerine normal bir Windows işletim sistemine yüklemelisin.

152

Donanım UzaklaştırmasıBu, genellikle 4 ay süren bir donanım uzaklaştırması anlamına gelir. Başka soruların varsa lütfen bu sayfanın altından bize bilet gönder.

VALORANT 2021 VAN HATA KODLARI ÇÖZÜMÜ

Valorant'taki hatalardan bir diğer türü ise VAN hata kodları. VAN hata kodları genellikle bağlantı sorunları ile alakalıdır. İşte Valorant VAN hata kodları çözümü...

Kod NoAnlamıÇözümü

VAN -1

Kaldırma HatasıRiot Vanguard'ı tekrar yükle. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

VAN 0

VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır.VALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

VAN 1

VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır.VALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

VAN 6

VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır.VALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

VAN -81

VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır.PC'ni ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı ve VALORANT'ı kaldır ve ikisini de sıfırdan yükle. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

VAN -102

VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır.PC'ni ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı ve VALORANT'ı kaldır ve ikisini de sıfırdan yükle. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

VAN -104

Bağlantı HatasıPC'ni ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı ve VALORANT'ı kaldır ve ikisini de sıfırdan yükle. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

VAN 128

VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır.PC'ni ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı ve VALORANT'ı kaldır ve ikisini de sıfırdan yükle. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

VAN 138

VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır.VALORANT/Riot Vanguard'ı sanal bir makinede çalıştırıyorsun gibi görünüyor. Buna izin verilmediği için iki yazılımı da sanal yerine normal bir Windows işletim sistemine yüklemelisin.

VAN 152

Donanım UzaklaştırmasıBu, genellikle 4 ay süren bir donanım uzaklaştırması anlamına gelir. Başka soruların varsa lütfen bu sayfanın altından bize bilet gönder.

VAN9002

Vanguard'ın bu sürümü, exploit protection ayarları altındaki Denetim Akış Koruması (CFG) seçeneğinin etkinleştirilmiş olmasını gerektirir.Exploit protection ayarlarının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen bu makaleye göz at. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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