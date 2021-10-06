Valorant 2021 hata kodları ve çözümleri

0 Bağlantı Hatası VALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

1 Bağlantı Hatası VALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

4 Görünecek ismin geçersiz. Riot Hesap Adı'nla ilgili bir sorun var. Onu buradan değiştirebilirsin.

5 Hesap başka yerde oturum açmış durumda. Tüm cihazlardaki oturumunu kapatmalısın.

7 Oturum hizmetine bağlanılamıyor. Hesabın askıya alınmış olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen e-postanı kontrol et. Sorun, platform kaynaklı olabilir. Ayrıntılı bilgi için VALORANT Discord'unu ve Destek Sitesi duyurularını kontrol etmeyi unutma.

8 - 21 Riot İstemcisi'ne ilişkin sorunlar. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

29 Bu, ağ bağlantısına ilişkin bir sorun. Güvenlik duvarının VALORANT'a izin verdiğinden lütfen emin ol. Daha detaylı talimatlar için buraya bakabilirsin.

31 Oyuncu adı bilgisine ulaşılamıyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

33 Riot İstemcisi işlemi kapatıldı. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

38 Bağlantı Hatası VALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

39 Sunucu Kullanım Dışı Sunucu planlı veya acil bakımlar nedeniyle devre dışı olabilir. Lütfen daha sonra tekrar oturum açmayı dene.

43 Bir sistem süre aşımına uğradı. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

44 Vanguard devreye girmedi. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı kaldır ve VALORANT'ı yeniden başlat.

45 Vanguard'ı yeniden başlatman gerekiyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı kaldır ve VALORANT'ı yeniden başlat.

46 Platform kullanılamıyor. Bu duraklatma, mühendislerimizin çalışabilmesi için planlı olarak yapıldı. Lütfen daha sonra tekrar oturum açmayı dene.

49 Sohbet başlatılamadı. Sohbetle ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

50 Sesli sohbet başlatılamadı. Sohbetle ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

51 Grup oluşturulurken bir hata oluştu. Grup Sistemi'yle ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

52 Oyuncuların beceri bilgilerine ulaşırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

53 Riot İstemcisi sohbetine ilişkin sorunlar. Sohbetle ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

54 İçerik hizmeti hatası. VALORANT, içeriğini yükleyemedi. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

55 Uygulama Onarım Yöneticisi Başlatma Hatası (ApplicationRepairManagerInitFailure) Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

56 Yasal Veri Başlatma Hatası (LegalInfoInitFailure) Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

57 Oyuncu İletişimini Başlatma Hatası (PlayerAffinityInitFailure) Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

58 RSO Doğrulama Hatası (RSOValidationFailure) Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

59 Oturum Açma Sırası Hakkı Yakalama Hatası (LoginQueueFetchTokenFailure) Oturum açmayla ilgili bir hata var gibi görünüyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat ve Destek Sayfası'ndaki yardım makalelerine göz at.

60 Yama Başlatma Hatası (PatchInitFailure) Oyunu başlatırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

61 VALORANT'tan uzaklaştırıldın. Bu hatayı görüyorsan lütfen bu sayfanın altından bize bilet gönder.

62 Ping Ölçülecek Oyun Modülü Yok Hatası (NoGamepodsToPingFailure) Bağlantınla ilgili ters giden bir şeyler var galiba. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

63 Yönetici Silindi (ManagerDeleted) Oyunu başlatırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

64 Oturum Erişimi Hatası (SessionFetchFailure) Oyunu başlatırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

65 PatchAvailabilityInitFailure Oyunu başlatırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

66 ContentIndexInitFailure Oyunu başlatırken bir hata oluştu. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat.

67 ChatFriendMetadataInitFailure VALORANT'ı ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

68 CapEntitlementsFetchError VALORANT, sahip olduğun içeriklere ulaşamıyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

69 CapWalletsFetchError VALORANT, sahip olduğun içeriklere ulaşamıyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

70 StoreOffersFetchError VALORANT, sahip olduğun içeriklere ulaşamıyor. Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse lütfen Destek Sayfası'ndaki makalelere göz at. İstemcinde herhangi bir sorun yoksa, bize her zaman bu sayfanın altından bir bilet gönderebilirsin.

-81 Service Start Failed PC'ni ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı ve VALORANT'ı kaldır ve ikisini de sıfırdan yükle. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

128 VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır. PC'ni ve Riot İstemcisi'ni yeniden başlat. Sorun devam ederse Riot Vanguard'ı ve VALORANT'ı kaldır ve ikisini de sıfırdan yükle. Bu sorun devam ederse lütfen bu sayfanın altından bizebilet gönder.

138 VALORANT bağlantı hatasıyla karşılaştı. Lütfen bağlanmak için istemciyi yeniden çalıştır. VALORANT/Riot Vanguard'ı sanal bir makinede çalıştırıyorsun gibi görünüyor. Buna izin verilmediği için iki yazılımı da sanal yerine normal bir Windows işletim sistemine yüklemelisin.