Valimiz Mustafa Masatlı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti

AMASYA (Habermetre) - İlimizde yapılan kamu yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Belediyesi ile Amasya Üniversitesi temsilcileri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimiz Ülkemizde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atmıştır. Bu süreçte ulaşım, sağlık ve eğitim altyapımız başta olmak üzere bütün hizmet alanlarında Ülkemizin dört bir yanında sayısız proje hayata geçirilmiştir. Bizde bugün İlimizde yapılan, yapımı devam eden ve planlama aşamasındaki kamu yatırımlarının genel değerlendirmesini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantımızın amacı sürdürülen projeler hakkında bilgi alınması ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli koordinasyonun sağlanmasıdır.

İlimizde 2021 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yatırımcı bölge ve il müdürlükleri ile belediyelere ait kamu yatırımları; Tarım sektöründe 116 adet (Toplam proje tutarı: 897 Milyon TL), Ulaştırma- Haber leşme sektöründe 97 adet (Toplam proje tutarı 2, 7 Milyar TL), Eğitim sektöründe 85 adet (Toplam proje tutarı 372 Milyon TL), Enerji sektöründe 4 adet (Toplam proje tutarı: 77 Milyon TL), Sağlık sektöründe 8 adet (Toplam proje tutarı: 26 Milyon TL), Turizm sektöründe 1 adet (Toplam proje tutarı: 400 Bin TL), İmalat sektöründe 1 adet (Toplam proje tutarı: 3 Milyon TL), Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 108 adet (Toplam proje tutarı: 163 Milyon TL) olmak üzere toplam 420 adettir.

Projelerin toplam tutarı 4, 2 Milyar TL, toplam harcama tutarı 2, 4 Milyar TL'dir. 2021 yılı ödeneği 747 Milyon TL olup bu ödenekten 381 Milyon TL harcanmıştır. Projelerde %58 nakdi, %60 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projelerden; 139 adedi tamamlanmış, 222 adedi devam etmekte, 20 adedi ihale aşamasında, 38 adedine başlanamamış, 1 adet proje ise tasfiye edilmiştir.

Söz konusu 420 adet projenin; 43 adedi ise (181 Milyon TL'lik kısmı) Amasya Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine aittir. Yapılan tüm bu yatırımların Amasya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. " Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından yatırımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından, sürdürdükleri projelere ilişkin sunumlar yapılarak, kurul üyelerinin soruları cevaplandırıldı.

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