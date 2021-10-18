Vali Yavuz Kurumları Ziyaret Etti

İlk ziyaretlerini İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, yürütülen çalışmalar hakkında İl Müdür V. Mehmet Erkoç'dan bilgi aldı. Gerçekleşen ziyarette Vali Yavuz, yabancı uyruklu şahıslarla ilgili yapılan iş ve işlemler ile Göç İdaresi tarafından yürütülen projeler ve yapılan insani yardımlar konusunda bir brifing aldı.

Brifing sonrası kurum içerisindeki birimleri de gezen, yapılan iş ve işlemler hakkında personelden bilgi alan Vali Yavuz, personele çalışmalarında başarılar dileyerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden ayrıldı.

İl Jandarma Komutanına Ziyaret

Vali Yavuz daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı'ya iade-i ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, ilk olarak Komutanlık Şeref Defterini imzaladı.

Bir süre görüşme gerçekleştiren Vali Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ise Vali Yavuz'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

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