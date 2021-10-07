Vali Su, Silifke OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı - Haberler
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Vali Su, Silifke OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Su, Silifke OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı

Mersin Valisi Ali Su, Silifke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına başkanlık etti.

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali Su, Silifke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına başkanlık etti.

Silifke Osb'de düzenlenen toplantıya Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, OSB Müdürü Faki Gürsoy ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vali Su'dan Silifke Kaymakamına ziyaret

Vali Ali İhsan Su, başkanlık ettiği OSB toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığına atanan Abdullah Aslaner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hükümet Konağında Kaymakam Aslaner ile bir süre sohbet eden Vali Su, Aslaner'e yeni görevinde başarılar diledi. - MERSİN

Vali Su, Silifke OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Su, Silifke OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı - Haberler
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