Vali Sarıibrahim, Jeolojik Miras Potansiyeli Paneline Katıldı

IĞDIR (Habermetre) - Vali H. Engin Sarıibrahim, Iğdır Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Karaağaç Kampüsünde düzenlenen Doğu Anadolu Iğdır ve Ağrı Bölümü Jeolojik Miras Potansiyeli konulu panele katıldı.

Panelde konuşan Vali Sarıibrahim, panele gençlerin yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak gençlerin iyi yetiştirildiği takdirde dünyadaki dengenin değiştirilebileceğini ifade etti.

Türk milletinin yüzyıllar içerisinde karşılaştığı her kördüğümde, karşısına çıkan her zorlukta inancıyla, itibarıyla, hayata bakışıyla ve milletçe duruşuyla her problemi aştığını ifade eden Vali Sarıibrahim, zorlukları aşmanın en önemli anahtarının yeni birşeyler öğrenmek olduğunu söyledi. Vali Sarıibrahim, "Bugün burada yeni birşeyler öğrenmenin heyecanıyla tüm panelistlere hoşgeldiniz diyorum. Bölgemizde yapılacak çalışmaların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu panel ile bizler de bölgemizin hem farklılıklarını öğreneceğiz hem de yeni şeyler keşfedeğiz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Panel, Vali Sarıibrahim'in konuşmasının ardından konuşmaların ve sunumların yapılmasıyla devam etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet