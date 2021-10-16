MARMARİS, MUĞLA (Habermetre) - Vali Orhan Tavlı, "Devletimiz Tüm İmkanlarıyla Vatandaşımızın Yanında "Muğla Valisi Orhan Tavlı Marmaris ilçesinde yangından etkilenen mahallelerin muhtarları ile toplantı yaptı. Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan ve yangından etkilenen mahallelerin muhtarları katıldı. Toplantıda Temmuz ayında Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınları sonrasında kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Muhtarların taleplerini dinleyen Vali Orhan Tavlı, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, Devletimizin tüm imkanlarıyla yangından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için gerekli çalışmalara hızlı ve sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Toplantı sonunda Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan karar ve tedbirlerin uygulanması noktasında muhtarların önemli rol üstlendiğini söyleyen Vali Orhan Tavlı, muhtarlardan aşılama çalışmaları için mahallelerindeki vatandaşları bilgilendirmelerini istedi.

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