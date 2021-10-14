Vali Oktay Çağatay, Ahlat'ta Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun Açılış Törenine Katıldı

Vali Oktay Çağatay, iş adamı Adnan Ayber'in katkılarıyla yapılan Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına Katıldı.

Vali Oktay Çağatay açılış öncesi Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile birlikte yine iş adamı Zafer İncesu'nun katkılarıyla yapılan, yapımında Ahlat Taşının kullanıldığı Muzaffer İncesu Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Çağatay incelemelerde bulunduğu Muzaffer İncesu Ortaokulu'nda bir sınıfa girerek öğrenciler ile kısa süre sohbet etti.

Muzaffer İncesu Ortaokulu ziyareti sonrası açılışın yapılacağı Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu'na geçen Vali Çağatay'ı okul önünde Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban karşıladı.

Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunması ile başladı. Açılış programında sırasıyla Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, iş adamı Adnan Ayber, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ve Vali Oktay Çağatay konuştu. Vali Çağatay konuşmasında;

?Binlerce yıllık tarihe sıkışmış, muazzam bir şehir olan Bitlis'te görev yapmaktan her zaman gurur ve şeref duyduğunu belirten Vali Çağatay, Bitlis'in çok sayıda hayırsever vatandaş sahip olduğu ve bu hayırsever vatandaşların bir tanesi olan Adnan Ayber'e Bitlis'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Bu tür hizmetlerin son olmayacağını söyleyen Vali Çağatay, halihazırda bir lisenin temel atma törenine davet edildiğini belirtti.

Konuşmalar sonrası Vali Oktay Çağatay iş adamı Adnan Ayber'e Bitlis ilimize yaptıkları hizmetler adına plaket takdim etti. Daha sonra açılışını özel gereksinimli bir öğrenci tarafından yapılan okulda incelemelerde bulunan Vali Çağatay, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenler ile kısa süreli sohbetler etti. İncelemeler sırasında Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Vali Çağatay'a Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu hakkında bilgiler verdi.

Açılış programına Vali Çağatay ile birlikte iş adamı Adnan Ayber, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Çağatay, açılış programı sonrası çalışmalarının devam ettiği Ahlat 1071 Spor Kompleksi'nin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu, burada ki incelemeler akabinde Vali Çağatay, son olarak Ali Ayber Anadolu Lisesi Temel Atma Törenine katıldı. Temel atma töreninde dualar edilmesi akabinde Vali Çağatay, iş adamı Adnan Ayber ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'a yaptıkları hizmetler ve çalışmalar adına tekrar teşekkür etti. Törende Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, iş adamı Adnan Ayber'e plaket takdim etti.

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