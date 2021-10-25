Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Erkek Öğrenci Yurdu ile Karaelmas Kız Öğrenci Yurdunda Ziyaret ve Denetlemelerde Bulundu - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Erkek Öğrenci Yurdu ile Karaelmas Kız Öğrenci Yurdunda Ziyaret ve Denetlemelerde Bulundu

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Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Erkek Öğrenci Yurdu ile Karaelmas Kız Öğrenci Yurdunda Ziyaret ve Denetlemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Erkek Öğrenci Yurdu ile Karaelmas Kız Öğrenci Yurdunda Ziyaret ve Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak erkek öğrenci yurdu ile Karaelmas kız öğrenci yurdunda ziyaret ve denetlemelerde bulundu.

ZONGULDAK (Habermetre) - Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Erkek Öğrenci Yurdu ile Karaelmas Kız Öğrenci Yurdunda Ziyaret ve Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak erkek öğrenci yurdu ile Karaelmas kız öğrenci yurdunda ziyaret ve denetlemelerde bulundu. Yurtlarda sunulan yemekleri inceleyen, Öğrencilerle sohbet ederek ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Vali Tutulmaz, kendilerine başarılar diledi.

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