Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a Ziyaret

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, Çaykur Rizespor'u ziyaret ederek teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve kulüp yöneticileriyle Mehmet Cengiz Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Vali Çeber, kulüp yöneticileri ve teknik ekiple Rize ve Çaykur Rizespor üzerine sohbet etti. Çaykur Rizespor'un Rize için önemli bir değer olduğunu söyleyen Vali Çeber, önümüzdeki hafta oynayacağı maç ile birlikte Rizespor'un çıkışa geçeceğine inandığını belirtti.

Teknik direktör Hamzaoğlu ve yöneticiler, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Çaykur Rizesporun en kısa sürede üst sıralara yükselmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

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