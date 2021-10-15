Vali Karadeniz, Hz. Mevlana'nın Veladet Merasimine Katıldı - Haberler
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Vali Karadeniz, Hz. Mevlana'nın Veladet Merasimine Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Karadeniz, Hz. Mevlana'nın Veladet Merasimine Katıldı

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından organize edilen "Mevlana Hazretlerinin Veladet Merasimi" programına katıldı.

MANİSA (Habermetre) - Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından organize edilen "Mevlana Hazretlerinin Veladet Merasimi" programına katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen ve ziyaretçiler için geleneksel sanatlar sergisinin de düzenlendiği programda katılımcılara Mevlevi Şerbeti ikramında bulunuldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın teşekkür konuşmasından sonra Mevlana Araştırmaları Vakfı Kurucu Müdürü Doç Dr. Nuri Şimşekler, Mevlana ve Mevlevilik yolunu anlatan bir söyleşi gerçekleştirdi.

Programa katılan Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanvekili ve Mevlana Hazretlerinin 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru da kendi yaşamından bazı kesitler anlattı, Sema Mukabelesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Program, Sema Mukabelesi ve Kuran'ı Kerim Tilaveti sonrasında Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından Mevlana Vakfı Başkanvekili Esin Bayru, Doç Dr. Nuri Şimşekler ve Uluslararası Sema Topluluğu üyelerine Teşekkür Belgesi verilmesi ile son buldu.

Veladet Merasimi programına, Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, öğretim görevlileri, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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