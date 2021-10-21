Vali Işık Zeytin Hasadına Katıldı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ziyaret programı çerçevesinde Cerit köyü Maşat mahallesinde zeytin toplama işlemi yapan çiftçilerle bir araya gelerek geleneksel yöntemle toplanan zeytin hasat işlemine katıldı.

Ziyaret ve incelemeleri sırasında üreticilerle birlikte tarlada zeytin toplayan Vali Işık, tarladan soframıza uzanan yolda zeytinin geçirdiği aşamalar hakkında bir süre sohbet ettiği üretici ve işçilere bereketli bol kazançlar temennisinde bulundu.

Aynı bölgede salatalık ve domates toplayan işçilerle de bir süre sohbet ederek yetiştirilen ürünlerin toplanması ve pazarlanması hakkında çiftçilerden bilgiler alan Vali Işık, Bucakkışla karakoluna gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ilimize bağlı Narlıdere köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek köy muhtarı Mehmet Ozan'dan köyün sorunları hakkında bilgiler aldı.

Karaman Valiliği/ BASIN

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