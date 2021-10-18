Vali Işık Deprem Anını Öğrencilerle Birlikte Yaşadı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Afad İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen deprem simülasyon tırı açılışı etkinliğine katıldı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen programa Vali Işık ve eşi Munise Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, AFAD İl Müdürü Şerife Han, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin azaltılması günü nedeniyle 11- 24 Ekim tarihleri arasında "Afet Risklerini Azaltma" teması kapsamında gerçekleştirilen program AFAD İl Müdürü Şerife Han'ın etkinliğin amacına yönelik verdiği bilgilerin ardından olası yaşanabilecek bir deprem anında yapılması gerekenler konusunda öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Öğrencilerde deprem bilincini geliştirerek deprem korkularını yenmeyi ve deprem sırasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan etkinlikte Vali Işık ve eşi Munise Işık, simülasyon tırında öğrencilerle birlikte deprem anını yaşayarak öğrencilerin heyecanlarına ortak oldular.

Bir hafta boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirilmesi planlanan simülasyon tırının açılış programının sonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Işık, deprem sırasında yapılması gerekenleri anlatan içerisinde eğitici ve öğretici çalışmaların yer aldığı çantaları öğrencilere hediye etti. Karaman Valiliği/BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri