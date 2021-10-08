Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatını İnceledi - Haberler
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Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatını İnceledi

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatını İnceledi

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami AKTAŞ, devam eden 16 derslikli Çanakkale Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali İlhami AKTAŞ, yapım çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek Çanakkale'mize hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Haber: Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatını İnceledi - Haberler
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