Vali İbrahim Akın, Kırşehir OSB'de incelemelerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali İbrahim Akın, Kırşehir OSB'de incelemelerde bulundu

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Vali İbrahim Akın, Kırşehir OSB'de incelemelerde bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na başkanlık ederek, yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Daha sonra ekmek fabrikasında inceleme yaparak işletme sahibi Mehmet Çopuroğlu'ndan üretimle ilgili bilgi alan Vali Akın, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin Kırşehir ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kırşehir OSB'nin ihracat ile hem il hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Akın, "Yapılan seçimle göreve yeniden seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı ve ziyarete İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, Kırşehir OSB Müdürü İsmail Eskioğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vali İbrahim Akın, Kırşehir OSB'de incelemelerde bulundu

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
Sanayi sitesinde asit ile siyanürü karıştıran 11 işçi, çıkan gazdan zehirlendi

Sanayi sitesinde asit ile siyanürü karıştıran 11 işçi, çıkan gazdan zehirlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Ziya Selçuk Mithat Sancar Oğuzhan Asiltürk
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Burak Sergen Seren Serengil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali İbrahim Akın, Kırşehir OSB'de incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:17:04. #1.11#