Vali İbrahim Akın, Kırşehir OSB'de incelemelerde bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na başkanlık ederek, yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Daha sonra ekmek fabrikasında inceleme yaparak işletme sahibi Mehmet Çopuroğlu'ndan üretimle ilgili bilgi alan Vali Akın, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin Kırşehir ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kırşehir OSB'nin ihracat ile hem il hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Akın, "Yapılan seçimle göreve yeniden seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı ve ziyarete İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, Kırşehir OSB Müdürü İsmail Eskioğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.