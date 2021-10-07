Vali Hüseyin Öner, İl merkezine bağlı 6 köyü ziyaret etti - Haberler
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Vali Hüseyin Öner, İl merkezine bağlı 6 köyü ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Hüseyin Öner, İl merkezine bağlı 6 köyü ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, köy ziyaretleri kapsamında il merkezine bağlı; Nebioğlu, Ömerağa, Bayramoğlu, Binbaşar, Tunçoluk ve Lehimli köylerini ziyaret etti.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, köy ziyaretleri kapsamında il merkezine bağlı; Nebioğlu, Ömerağa, Bayramoğlu, Binbaşar, Tunçoluk ve Lehimli köylerini ziyaret etti.

Beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte gittiği köylerde muhtar ve vatandaşlarla buluşan Vali Öner, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi, sorun ve taleplerle ilgili olarak ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Köylerde, muhtar ve vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla ziyaretlerde bulunduğunu belirten Vali Hüseyin Öner, devlet imkanları ile ulaştırılan hizmetlerle köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için gayret ettiklerini söyledi.

Muhtar ve vatandaşların ilettiği sorun ve talepleri dinleyen Vali Öner, "Biz devlet olarak elimizden geldiği ölçüde, imkanlarımızı yerinde kullanarak öncelik arz eden işlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. İletilen sorun ve talepleri ilgili müdürlerimiz not aldılar. İlimizde çok güzel bir gelenek, görenek, kültür ve bununla birlikte huzur var. Biz devlet olarak bu huzurun tesisi noktasında inşallah vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz" dedi.

Bayramoğlu Köyü ve Tunçoluk köyünde ki okulları da ziyaret eden Vali Öner, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.

Köy ziyaretlerinde Vali Hüseyin Öner'e; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, SYDV Müdürü Adem Demirci, Ufuk Güzel, ARAS Elektrik İl Koordinatörü Meryem Akpınar da eşlik etti. - ARDAHAN

Vali Hüseyin Öner, İl merkezine bağlı 6 köyü ziyaret etti

Vali Hüseyin Öner, İl merkezine bağlı 6 köyü ziyaret etti

Vali Hüseyin Öner, İl merkezine bağlı 6 köyü ziyaret etti

Vali Hüseyin Öner, İl merkezine bağlı 6 köyü ziyaret etti

Vali Hüseyin Öner, İl merkezine bağlı 6 köyü ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Hüseyin Öner, İl merkezine bağlı 6 köyü ziyaret etti - Haberler
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