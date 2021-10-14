Vali Gürel KYK Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi - Haberler
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Vali Gürel KYK Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Gürel KYK Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı olarak hizmet veren İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı olarak hizmet veren İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Yemekhane İşletmecisi Ahmet Tam ile birlikte yemek menüsünü inceleyen Vali Gürel, öğrencilerin yediği yemekler ve ücretleri hakkında bilgiler aldı.

Gürel, İsmail Necati Efendi Yurdunda bulunan Genç Ofis Salonunda öğrencilerin taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Öğrencilerle tek tek tanışarak geldikleri iller ve okudukları bölümler hakkında bilgiler alan Vali Gürel öğrencilerle hayat tecrübelerini paylaştı.

Cumhuriyet Kenti Karabük'ün sessiz, sakin ve huzurlu bir şehir olduğunu söyleyen Vali Gürel, "Eğitim başarısı ile her sene ilk on içinde yer alan bir şehre geldiniz. Okulunuz bittiğinde Karabük'ün birer turizm elçisi olacağınıza inanıyorum. Sizler bizlere ve bu şehre emanetsiniz, eğitim hayatlarınızda başarılar dilerim" dedi. - KARABÜK

Vali Gürel KYK Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi

Vali Gürel KYK Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi

Vali Gürel KYK Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi

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