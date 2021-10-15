VİZE, KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN, Vize ilçesini ziyaret ederek, devam eden projeleri yerinde inceledi…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, İlçe ziyaretleri kapsamında 14 Ekim 2021 Perşembe günü Vize İlçemizi ve bağlı köylerini ziyaret ederek, devam eden projeleri yerinde inceledi.

Vize İlçe ziyareti kapsamında Valimiz Sayın Osman BİLGİN ilk olarak Vize Albay Nuri CONKER Kışlası Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Hayırsever Aykut, Zemzeme ve Mehmet DENKDEMİR kardeşler tarafından kışla içerisinde yaptırılan "Denkdemir Şehitler Camii" gezerek, incelemelerde bulundu. Devam eden çevre düzenlemesi çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Camii incelemesinin ardından, Vize ilçemizde yeni ve modern binası ile mesleki eğitim alanında hizmet vermek üzere yapımına başlanan 18 Derslikli Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (METEM) devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Vize ilçe merkezindeki incelemelerin ardından, Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Türkiye -Bulgaristan Avrupa Birliği projesi ile Vize Müsellim Köyümüzde İl Özel İdaremiz ve Bulgaristan'ın Tsarevo Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında; sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, kültür ve doğa turizminin artırılması ve sınır ötesi işbirliği güçlendirilmesi amacıyla uygulamaya konulan proje alanında incelemelerde bulundu. Tamamı Avrupa Birliği hibesi ile gerçekleştirilecek proje ile; Vize Müsellim Köyümüzde çevre düzenlemesi, oyun parkı ve gelen turistlerimiz için grup oturma alanları ile ilimizin en büyük survivor parkı kurulacak olup, ayrıca ziyaretçilerin Sultanlar Yolu güzergahında olan köyümüzü ve bölgeyi gezmeleri için ücretsiz akıllı bisiklet hizmeti verilecektir.

Vize Müsellim köyündeki incelemeler sonrası Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının önlenmesi için başlatılan ve büyük bir kararlılıkla sürdürülen milli enerji hamlesi kapsamında; yenilenebilir ve çevreci enerji konsepti ile İl Özel İdaremiz tarafından ilimiz köylerinin içme suyu elektrik maliyetinin karşılanması amacıyla uygulamaya konulan proje ile Vize İlçesi Kömürköy Köyümüzde yapımına başlanan Güneş Enerjisi Santralinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vali BİLGİN, Vize İlçemize bağlı Kömürköy Köyünde gerçekleştirdiği incelemeler sonrası köy sakinleri ile bir araya geldi. Köy halkımız ile hasbihal ederek, isteklerini dinledi.

Vali BİLGİN, Vize İlçemize bağlı köy ziyaretlerine Ülkemizin sektöründe öncü firmalarından olan ve Vize ilçemiz Soğucak Köyünde kurdukları çiftliklerinde süt ve süt ürünleri alanında üretimlerine devam eden SÜTİŞ Üretim Çiftliği' ni gezerek devam etti. Firma yetkililerinden üretim ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Vali BİLGİN, ilçe ziyareti kapsamında son olarak Vize ilçemizde kurduğu aile işletmesinde topraksız tarım sistemi ile çilek üretimi yapan Aşıkkutlu Çilek Diyarı Tesisini gezerek, işletme yetkililerinden üretim yöntemi ve aşamaları hakkında bilgiler aldı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in Vize İlçesinde gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerde Vize Kaymakamı Elif Canan TUNCER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal KUŞOĞLU ve Kamu Kurum ve Kuruluş yetkilileri hazır bulundular.

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