Malatya Valisi Baruş, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencileri makamında kabul etti

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021'de turizm teknolojileri kategorisinde "BagTag" projesiyle Türkiye ikinciliği alan Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Okul Müdürü Nuri Yanbay ve başarı elde eden öğrenciler Nurevşan Binici, İkranur Toptaş, Yunus Emre Kara, Yusuf Özmen ve Sefa Gür, TEKNOFEST'te başarı elde ettikleri Bagtag projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Vali Aydın Baruş, başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin Malatyamız adına bu tür başarıların altına imza atarak ülkemize faydalı projeler üretmesi bizleri gururlandırıyor." dedi.

Bagtag (çanta etiketi) projesi, havaalanlarında unutulan ve kaybolan bavulların cep telefonuna gelen mesajla kolaylıkla bulunabilmesini içeriyor.