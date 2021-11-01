Vali Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti - Haberler
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Vali Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

AA / Adem Koçak - Haberler | Güncel
Vali Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu, Şehit Yunus Emre Akbaş'ın ailesi ile Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Mustafa Dağ'ı ziyaret etti.

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu, Şehit Yunus Emre Akbaş'ın ailesi ile Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Mustafa Dağ'ı ziyaret etti.

Aydoğdu, ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamada, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehit ailelerinin acılarını millet olarak paylaşıldığını, gazilerin de gönül huzuru içinde hiç kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri için gerekli olan her şeyin yapıldığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Onlarla hasbihal ederek konuşma, dertleşme imkanı buluyoruz. Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetleri olan eş, çocuk ve ailelerine milletçe sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizin ruhlarını hiçbir zaman sızlatmayacak, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız."

Vali Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

AA / Adem Koçak - Son Dakika Haberleri
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