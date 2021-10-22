Vali Ali Çelik'ten Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur'an Kursuna ziyaret

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik, hayırsever iş insanı Mustafa Uygun'un katkılarıyla inşa edilen Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kursta eğitim alan minik öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Ali Çelik, çocuklarla yakından ilgilendi.

Kurs hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 10 sınıfta 180 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Vali Çelik, ziyarette hazır bulunan hayırsever iş insanı Mustafa Uygun'a da bir süre görüşerek kursa katkılarından dolayı teşekkür etti.

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